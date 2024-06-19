Варенье из фруктов и ягод предложат на фестивале «Мороженое и сладости» в Москве

Пятидневный фестиваль «Мороженое и сладости» стартует на Тверском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве», сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Площадка объединяет производителей и любителей различных сладостей и десертов. Гости смогут попробовать необычное мороженое, оригинальное варенье из летних фруктов и ягод, сахарную вату, мармелад и конфитюры. Также представлены разнообразные чаи.

Трендом этого сезона стала экологически чистая продукция. Настоящий гастрономический хит — мороженое, сделанное по советским рецептам. Оно отличается высоким качеством и незабываемым вкусом, который помнят мамы и бабушки.

Кроме того, на Тверском бульваре состоятся кулинарные шоу. Повара сварят клубничное варенье с оладьями, абрикосовое варенье с косточкой, а еще изысканное варенье из черешни.

Самостоятельно создать необычные сладости и посвященные им предметы искусства все желающие смогут в специальной арт-студии. Под руководством опытных преподавателей можно будет сделать мороженое в стиле поп-арт, десерт в технике повторяющихся узоров и яркое эскимо.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Участники творческих мастер-классов составят сценарий сладкой летней вечеринки, придумают для нее меню и номер для выступления. Еще предлагается расписать баночку для варенья Алисы Селезневой образами Третьей планеты. Также гости будут декорировать рыбками электронные наручные часы и создавать очки-ягодки.

На танцевальных занятиях приглашают освоить основные шаги сальсы, бачаты, хип-хопа и джазфанка, а любители спорта смогут сыграть в баскетбол, кольцеброс и бадминтон.

Для отдыха подготовлена стильная лаундж-зона, где крутят диски популярные диджеи. Тут есть настольные игры и фотозона в виде мороженого.

Юные посетители фестиваля смогут сыграть в игру «Собери свое мороженое», а еще составить свой рецепт варенья, который до этого никогда не использовался. На площадке создана специальная арт-зона, в где можно запустить свою фабрику мороженого.

Фестивальная площадка работает с 12:00 до 20:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные.