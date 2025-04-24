Валерия и Лариса Долина посетили премьеру фильма «Семь дней Петра Семеныча»

В основу кинокартины лег рассказ «Беламур» из сборника «Водоворот» главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Над сценарием работал и сам Кеосаян.

В центре сюжета — история 70-летнего мужчины Петра Семеныча, который узнает о своем страшном диагнозе — саркоме. Он начинает вспоминать прожитые годы своей «никчемной жизни». Однако дальнейшие события заставляют его пересмотреть свое мнение и понять, что его жизнь совсем не бесполезная. Главные роли исполнили Федор Добронравов, Олеся Железняк и Владимир Ильин.

По словам Добронравова, на съемочной площадке, где работал Тигран, царила неповторимая атмосфера любви и творчества, отличающаяся легкостью и доброжелательностью. Он охарактеризовал Кеосаяна как очень доброго и талантливого режиссера.

Певица Валерия, побывавшая на премьерном показе, поделилась своим впечатлением о фильме, описав его как «старое доброе кино».

«Это просто о нашей жизни, о том, какая она непростая… и нет ничего однозначного. И действительно, столько трогательных сцен, таких прямо щемящих», — отметила она.

Лариса Долина также высоко оценила картину, назвав ее теплой, честной и душевной. По словам исполнительницы, было несколько моментов, где «комок к горлу и слезы в глазах».