Валерий Леонтьев попрощался с покойным композитором Чернавским

29 сентября стало известно, что в Лос-Анджелесе скончался российский и советский композитор Юрий Чернавский, которому было 78 лет. Певец Валерий Леонтьев попрощался с легендой музыки, сообщает Сайт MK.Ru .

«Те, кто слышал песни Юры Чернавского, уже не могли их забыть или стереть из памяти, да и зачем? Его музыка была пронизана солнцем, радостью, светлой печалью и, конечно же, надеждой. Вся его жизнь была ожиданием и надеждой. Надеюсь, что его несбывшиеся мечты сбудутся в следующей жизни, они станут музыкой, и те, кто любили и любят его, эту музыку услышат», — сказал Леонтьев.

Последние 30 лет Юрий Чернавский жил в Лос-Анджелесе. О его смерти сообщили близкие музыканта. Что стало причиной его кончины, не уточняется.

Массовый слушатель знает Чернавского в том числе по песне «Маргарита», которую много лет исполняет Леонтьев. Также композитор успел поработать с российской певицей Аллой Пугачевой.

