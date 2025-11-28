В Звенигородском музее-заповеднике пройдут предпраздничные мероприятия

В конце декабря Звенигородский государственный музей-заповедник приглашает на спектакли и музыкальные концерты, приуроченные к празднованию Нового года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздничные мероприятия начнутся с концерта «Джазовый калейдоскоп» 20 декабря. Гостей ждет вечер живой музыки, где любимые мелодии из новогодних фильмов прозвучат в исполнении артистов творческого центра Finikmusic. 6+.

25 и 26 декабря состоится концерт «Рождественское чудо». Это литературно-музыкальная композиция по рассказу Н. С. Лескова «Неразменный рубль» с живым музыкальным сопровождением от школы-студии билофонической музыки Анастасии и Андрея Лозовых «Рождественский перезвон». В концертной программе также прозвучат стихи В. Соловьева, Н. Гумилева, И. Бродского, Б. Рыжего, И. Афонской и В. Коростылевой. 6+.

27 декабря и 03 января пройдет театрализованное представление для юных зрителей «Волшебная история» по мотивам сказки Э. Т. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». На сцене оживут старинные игрушки из музейной коллекции и картонные куклы. 6+.

28 декабря в звенигородском государственном музее-заповеднике пройдет новогодний спектакль «Снежный цветок» в постановке камерного театра «Театр в чемодане». Спектакль рассчитан на семейную аудиторию. В финале зрителей ждет бумажная феерия — снежное шоу, создающее праздничное настроение. 0+.

Кроме этого, в музее-заповеднике будут проходить интересные мастер-классы по изготовлению елочных украшений и лубочных картинок, росписи пряников.

Подробная информация и билеты — на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.