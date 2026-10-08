В Звенигороде реставратор расскажет о восстановлении икон и фресок

Художник-реставратор Алексей Мельниченко 17 октября выступит в Звенигородском государственном музее-заповеднике с лекцией о спасении памятников культурного наследия, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекция «Неизвестное об известном в рассказе музейного реставратора» пройдет 17 октября в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском городском округе. Она будет посвящена малоизвестным страницам истории и тонкостям восстановления памятников культурного наследия Звенигорода.

Художник-реставратор Алексей Леонидович Мельниченко расскажет о реставрации большей части икон Успенского собора на Городке — одного из древнейших памятников московского региона. Слушатели узнают подробности о судьбе частично сохранившихся фресок времен Андрея Рублева. В 1937 году во время ремонта храма их приказали сбить, однако фрески избежали полного уничтожения.

Вторая часть лекции будет посвящена иконостасу Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря, созданному в середине XVII века по указу царя Алексея Михайловича. Этот иконостас считается вершиной древнерусской иконописной традиции. Лектор расскажет о сложностях его восстановления, бережном хранении в фондах музея и возвращении в собор.

Начало лекции — в 13:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.