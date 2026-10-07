В Звенигороде проведут краеведческий поход по Дютькову

Краеведческий поход «Дютьково — сегодня и в веках» (12+) пройдет 11 октября в Звенигороде. Участники пройдут около шести километров за четыре с половиной часа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Авторскую экскурсию «Дютьково — сегодня и в веках» разработал директор Краеведческого общества Антон Кузнецов. Группа стартует 11 октября в 11:00 от автобусной остановки в деревне Дютьково. Координаты места сбора — 55.751498, 36.805866.

«Участники похода смогут увидеть музей С. И. Танеева, геологические особенности живописного ледникового рельефа, родники и окрестности реки Сторожка. По ходу группы будут регулярно встречаться местные минералы и эрратические валуны. Небольшие экземпляры можно будет взять для личных коллекций», — уточнил руководитель МОРОО «Краеведческое общество» Антон Кузнецов.

На маршруте участники увидят два славянских курганных комплекса XI–XIII веков с землянками и домовыми ямами, боевые рубежи 1941 года и результаты поисковых работ на местах боев, проведенных в 2025 году.

В группе будет не более 30 человек. Для участия обязательна регистрация. С собой нужно взять походную одежду и обувь, дождевик, перекус, термос и туристическую сидушку. Также пригодятся репеллент и трекинговые палки. Фото- и видеосъемка на маршруте приветствуются.

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