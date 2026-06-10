В Звенигороде пройдет лекция о судьбе усадьбы «Введенское»

Лекция «Судьбы усадеб Звенигородского уезда. Введенское» состоится 20 июня в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Встреча откроет цикл мероприятий по изучению культурного наследия Звенигородской земли и пройдет в рамках выставки «Воспитание вкуса. Сокровища усадьбы Архангельское», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекция станет первой в серии встреч, посвященных сохранению исторической памяти и изучению культурного наследия Звенигородской земли. Она приурочена к выставке, которая работает в Звенигородском манеже.

Усадьба Введенское, считающаяся одной из самых гармоничных в Подмосковье, построена на рубеже XVIII–XIX веков по проекту архитектора Николая Львова. В разные годы ею владели представители родов Лопухиных, Шереметевых, Якунчиковых и Гудовичей.

Ведущий методист музея-заповедника Карина Арабаджанц расскажет о судьбах владельцев на фоне ключевых событий Российской империи. Слушатели узнают об архитектурных и ландшафтных особенностях ансамбля, последствиях революции и национализации, периоде Великой Отечественной войны, а также о спасении и реставрации комплекса в советское и современное время.

На выставке «Воспитание вкуса. Сокровища усадьбы Архангельское» представлены девять предметов из собрания музея, связанных с утраченной коллекцией Введенского.

Начало лекции в 12:00. Возрастное ограничение 12+. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.