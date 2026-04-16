В Звенигороде Подмосковья пройдет лекция об авангарде

Лекция «Яркие теории живописи: Филонов и Матюшин» состоится 19 апреля в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском округе. Мероприятие пройдет в рамках цикла «Несколько слов об авангарде», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В начале ХХ века художники отказались от концепции «искусство ради искусства» и начали закладывать в произведения сложные идеи и новые художественные принципы. Без понимания этой теоретической базы, отмечают организаторы, глубоко прочувствовать авангард практически невозможно.

Павел Филонов и Михаил Матюшин стали одними из наиболее ярких представителей художественной философии своего времени. Их работы требуют знания авторских теорий и особого взгляда на мир. На лекции посетителям расскажут, что такое аналитическое искусство и как оно устроено, а также обсудят связь авангардной живописи с музыкой и литературой.

Спикером выступит Анастасия Зевахина — старший преподаватель Московского университета им. Грибоедова и член российского общества «Знание». Начало в 15:00, возрастное ограничение 12+. Билеты размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника.

