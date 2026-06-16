В Звенигороде 19 июня пройдет концерт «Музыка королевского двора»

Концерт старинной музыки состоится 19 июня в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском округе. В программе прозвучат произведения французских композиторов XVII–XVIII веков и редкие инструменты — виола да гамба и клавесин, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости музея-заповедника услышат звучание виолы да гамбы и клавесина — инструментов, которые в XVII–XVIII веках считались атрибутами роскоши и звучали при королевском дворе. Исполнители представят французскую музыкальную программу и расскажут об истории и особенностях этих редких инструментов.

Центральное место в концерте займут сочинения французского композитора и виртуоза Марена Маре, которого современники называли «ангелом виолы». Также прозвучат произведения г-на Демаши, Жана-Батиста и Антуана Форкре и других авторов эпохи барокко.

На сцене выступят лауреат международных конкурсов, виолончелистка Ангелина Николовски и кандидат искусствоведения, доцент Московского педагогического государственного университета, клавесинистка Ольга Белецкая. Начало концерта в 19:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробности и билеты размещены на сайте музея-заповедника.

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