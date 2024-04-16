В Звенигороде 18 апреля пройдет презентация книги «Призрак в городке на Осетре»

18 апреля в Звенигородском манеже Одинцовского округа в рамках еженедельного «Писательского четверга» состоится встреча с детским писателем Юлией Быковой, которая расскажет о своей новой книге «Призрак в городке на Осетре». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Дети познакомятся с творчеством Юлии Брыковой. Книги для детей она пишет с 2018 года. Ее первым произведением стала сказка «Ежик в гостях у Клюкв». Графический роман «Война vs Детство», написанный в соавторстве с детской писательницей Кристиной Кретовой, в 2021 году вошел в каталог «Гайдаровки» «100 лучших новых книг для детей и подростков» и стал победителем Международного Большого Детского фестиваля в номинации «Лучшая книга для детей в старшей возрастной категории 12–16 лет». В книге «Говорим правильно», написанной вместе с телеведущей Ириной Россиус, рассказывается как грамотно и красиво говорить на русском языке.

Недавно вышла в свет новая повесть автора «Призрак в городке на Осетре», действие в которой происходит в Зарайске. Сюжет разворачивается в настоящих локациях города, которые легко узнать: Зарайский кремль, Водонапорная башня. Произведение написано в жанре детского краеведческого детектива с элементами мистики. В книге описаны приключения мальчика Михея, который переехал вместе с родителями из столицы в город на берегу реки Осетр, где его ждут увлекательные и волнующие приключения. По ходу повествования автор знакомит читателя с историей и выдающимися личностями Зарайска, с достопримечательностями города и культурой меценатства в России.

«Очень многое, что легло в сюжет книги Юлии Брыковой, было в реальности. Как мы начали развивать туризм, исследовать краеведческую формацию — все это отображено в книге. С точки зрения привлечения внимания к городу Зарайску, книга — это огромный вклад автора и издательства «Профдетлит». Мы надеемся, что интерес к городу увеличится, тем более, что у нас прекрасные места для летнего отдыха детей», — отметила хранитель Водонапорной башни Зарайска Юлия Трундаева.

На встрече с Юлией Брыковой ребята попытаются разгадать тайну призрака старинного городка, узнают о том, что такое урбанистика, познакомятся с культурой меценатства в России и поговорят о любви к малой родине. Также вместе с автором участники встречи придумают свою детективную историю.

Начало встречи в 17:00. Вход свободный по адресу: Одинцовский округ, г. Звенигород, ул. Московская, дом № 31/2.

Юлия Брыкова уже проводила встречи с юными читателями в Зарайске. 2 апреля писательница встретилась с учащимися детской школы искусств имени А. С. Голубкиной и 3 апреля в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» прошла беседа с учащимися гимназии № 2. На встречах ребята познакомились также с автором иллюстраций к книге «Призрак в городке на Осетре» Александрой Кошанской. Помимо презентации новой повести и общения с автором книги, школьники приняли участие в интерактивной программе.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.