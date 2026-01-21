В Знаменском храме Одинцовского округа 22 января пройдет встреча к дню рождения Высоцкого

Мероприятие пройдет в рамках культурно-образовательного проекта «Детская академия литературы и искусства» при Знаменской православной школе. В программе примут участие доктор исторических наук, почетный член Союза журналистов России Лола Звонарева и специальный гость — певец Алексей Поддубный (Джанго).

В ходе встречи для детей и взрослых пройдет мастер-класс от Джанго, который проведет лекцию о тонкостях написания стихов. Также запланирован разбор одной из самых известных песен Владимира Высоцкого — «Баллада о борьбе», а также исполнение песен артиста.

Мероприятие не имеет возрастных ограничений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.