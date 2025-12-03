В Жуковском состоится VIII межзональный открытый фестиваль джазовой музыки

В Жуковской детской школе искусств №1 в рамках 73-го творческого сезона состоится VIII межзональный открытый фестиваль вокальной импровизационно-джазовой музыки «JAZZ STOP-TIME». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль приглашает к участию солистов и ансамбли, детей и взрослых, всех, кто увлечен исполнением джазовой музыки. С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте школы.

Мероприятие представляет собой масштабную концертную программу, направленную на творческий рост и демонстрацию исполнительского мастерства. В ходе гала-концерта пройдет церемония награждения победителей и лауреатов.

Вход на концерт свободный, возрастное ограничение 6+.

