В Жуковском состоится показ мультфильма о жизни Сергия Радонежского

Кинопоказ короткометражного мультипликационного фильма «Преподобный учитель», посвященного жизни и духовному подвигу преподобного Сергия Радонежского, состоится 24 октября в 10:30 в библиотеке № 5, расположенной по адресу: улица Луч, 2А, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Заглянем в историю вместе», инициированного по следам XVII Всероссийского детского творческого конкурса.

Цель проекта — пробудить у подрастающего поколения интерес к глубокому изучению отечественной истории, воспитать уважение к ее духовным и культурным традициям.

Картина повествует о великом русском подвижнике, основателе Троице-Сергиевой Лавры, вокруг которой вырос единственный подмосковный город Золотого кольца — Сергиев Посад. Мультфильм раскрывает юным зрителям идеи истинной скромности, духовной силы и важности выбора пути служения родной земле.

Уникальность данного проекта заключается в том, что над созданием анимационной ленты работали дети — участники конкурса. Именно они выступили авторами художественных образов героев, а также приняли участие в озвучивании картины и подборе музыкального сопровождения.

Создание мультфильма осуществлено при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

На просмотр приглашаются дети в возрасте от шести лет и их родители. Вход на мероприятие свободный. Телефон для справок: +7 (498) 482-27-02.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.