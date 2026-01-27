сегодня в 16:16

В Жуковском прошел открытый урок по русскому народному танцу

Открытый урок по хореографии для детей состоялся 26 января в Молодежном центре «Дружба» в Жуковском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие провела педагог Анна Сорокина. В уроке приняли участие пять девочек, которые познакомились с основами русского народного танца и отработали базовые движения и элементы партерной гимнастики.

Анна Сорокина отметила, что на занятии особое внимание уделили технике исполнения и развитию пластики.

Для записи на занятия по хореографии необходимо подать заявление на портале «Навигатор дополнительного образования Московской области».

Дополнительную информацию о работе центра можно получить по телефону +7 (906) 784-29-80 в будние дни с 14:30 до 20:00.

Молодежный центр «Дружба» регулярно проводит открытые уроки, игры и мастер-классы по адресу: Жуковский, улица Молодежная, 22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.