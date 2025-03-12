В Жуковском прошел литературно-музыкальный вечер

В библиотеке № 4 Жуковского прошел литературно-музыкальный вечер «Навстречу весне». Поэтессы Лариса Попова и Тамара Бушуева представили свое творчество всем любителям поэзии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лариса Попова — жуковчанка, член союза журналистов Подмосковья. Она пишет стихи более 20 лет. Произведения Ларисы опубликованы в поэтических альманахах «Золотая Строфа», «Жуковский Парнас», «Малаховский Графоман». Она активно сотрудничает с литературно-поэтическим клубом «Малаховский графоман» п. Малаховка. В 2021 году выпустила авторский сборник стихов и песен «Женская сила. Стихи и песни».

Тамара Бушуева — член литературного объединения «Раменские зори» и член Клуба самодеятельной песни г. Жуковского. Ее стихотворения опубликованы в альманахах «Раменские зори» и сборнике «Московский Парнас». В 2024 году поэтесса представила свой новый поэтический сборник «Я открываю сердце миру».

Выступление двух поэтесс, композиторов и бардов прошло в формате диалога со зрителями и слушателями. Каждая из них через поэтические строки, музыку, авторские песни делилась сокровенным: воспоминаниями о прожитых годах, увлечениях молодости, впечатлениями от встреч. Стихи, проникнутые личными событиями, отзывались эхом в сердцах слушателей. Стихотворения о любви и весне сменяли поэтические произведения, посвященные памяти защитникам Отечества.

Самой трогательной частью стали воспоминания Ларисы Поповой и Тамары Бушуевой о своих родных — участниках Великой Отечественной войны.

Тамара Бушуева рассказала о своей маме Лидии Бушуевой, военной медсестре, которая с первых дней участвовала в войне и встретила победу в Кенигсберге. За боевые подвиги она была награждена медалями «За взятие Кенигсберга» и «За боевые заслуги». Но награды нашли ее спустя 65 лет после окончания Великой Отечественной войны. В 2010 году медали Лидии Бушуевой вручил Дмитрий Медведев в Кремле.

Лариса Попова рассказала о своих родных, которые героически участвовали в разгроме немецко-фашистских захватчиков.

«Я собрала архив своей семьи. Собрала всю информацию об участии дедушки в Великой Отечественной войне. Очень важно каждому из нас знать историю своих предков. Это дает нам силу, защиту рода, помощь в решении наших проблем. Память о предках, передаваемая от одного поколения к другому, — важная составляющая жизни каждого из нас», — сказала Попова.

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