В Жуковском пройдет областной танцевальный фестиваль "Спас для всех нас"

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В Подмосковье проведут фестиваль Яблочного, Медового и Орехового Спаса

В Жуковском Московской области проведут фестиваль Яблочного, Медового и Орехового Спаса, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие состоится 21 августа в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».

Участие примут танцевальные коллективы из Жуковского, Раменского, Лыткарино, Коломны, Воскресенска, Бронниц, Балашихи, Орехово-Зуево, Черноголовки и Егорьевска. Помимо демонстрации творческих номеров участников клуба «Активное долголетие» и жителей старшего возраста ждут мастер-классы и тематическая фотозона.

В прошлом году фестиваль также проходил в Жуковском. Участие в нем приняло 15 танцевальных коллективов из 13 городов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.

