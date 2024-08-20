В Жуковском пройдет областной танцевальный фестиваль "Спас для всех нас"
Фото - © Администрация г.о. Жуковский
В Жуковском Московской области проведут фестиваль Яблочного, Медового и Орехового Спаса, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Мероприятие состоится 21 августа в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».
Участие примут танцевальные коллективы из Жуковского, Раменского, Лыткарино, Коломны, Воскресенска, Бронниц, Балашихи, Орехово-Зуево, Черноголовки и Егорьевска. Помимо демонстрации творческих номеров участников клуба «Активное долголетие» и жителей старшего возраста ждут мастер-классы и тематическая фотозона.
В прошлом году фестиваль также проходил в Жуковском. Участие в нем приняло 15 танцевальных коллективов из 13 городов Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.