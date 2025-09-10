В Жуковском пройдет детский авиационно-космический салон
Фото - © Администрация г.о Жуковский
13 сентября на территории Дворца культуры в Жуковском пройдет Детский авиационно-космический салон (ДАКС), передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году ДАКС пройдет в Жуковском уже в пятый раз. Мероприятие для всех желающих бесплатное.
Для посетителей подготовлены мастер-классы, викторины, концерт, работа интерактивных площадок, выставка авиационной, авто и мототехники, экспозиция макетов исторического и современного оружия.
10:00 — Начало работы салона, открытие развлекательно-познавательных площадок
10:00 — 18:00 — Работа салона по секциям
10:30 — 11:00 — Торжественная церемония открытия ДАКС-2025
11:00 — 12:00 — Пресс-конференция
12:00 — 18:00 — Деловая программа
12:30 — 16:00 — Детская концертная программа
15:00 — 15:30 — Торжественное награждение победителей
17:40 — Торжественная церемония закрытия второго этапа ДАКС-2025
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.