В Жуковском пройдет детский авиационно-космический салон

В этом году ДАКС пройдет в Жуковском уже в пятый раз. Мероприятие для всех желающих бесплатное.

Для посетителей подготовлены мастер-классы, викторины, концерт, работа интерактивных площадок, выставка авиационной, авто и мототехники, экспозиция макетов исторического и современного оружия.

10:00 — Начало работы салона, открытие развлекательно-познавательных площадок

10:00 — 18:00 — Работа салона по секциям

10:30 — 11:00 — Торжественная церемония открытия ДАКС-2025

11:00 — 12:00 — Пресс-конференция

12:00 — 18:00 — Деловая программа

12:30 — 16:00 — Детская концертная программа

15:00 — 15:30 — Торжественное награждение победителей

17:40 — Торжественная церемония закрытия второго этапа ДАКС-2025

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.