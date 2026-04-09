В Жуковском отметили 65-летие полета Гагарина в космос

Праздничное мероприятие к 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос прошло во Дворце культуры Жуковского. Жителей и гостей города поздравили глава округа Андроник Пак и почетные гости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное первому полету человека в космос. Жуковчан поздравили глава городского округа Андроник Пак, депутат Государственной думы, член Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов, депутат Мособлдумы Лидия Антонова и Герой РФ Павел Власов.

Для гостей выступили городские творческие коллективы. Участникам рассказали об истории полета Юрия Гагарина и показали документальный фильм студии «Крылья России», посвященный Игорю Волку — Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР и летчику-космонавту.

В фойе Дворца культуры также открылась выставка летчика-истребителя первого класса, авиационного фотографа и видеооператора Артура Саркисяна. Он представил книгу «Глубокое погружение в небо», в которую вошло более 300 фотографий. Авторские разработки и методы съемки в полете, созданные Саркисяном, применяются в том числе в экстремальных условиях летных испытаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.