В Жуковском открылась выставка, посвященная Дню матери

В фойе Большого зала Дворца культуры Жуковского представили более 60 живописных и декоративно-прикладных работ 30 авторов из Жуковского, Раменского, Удельной и Москвы.

На открытии присутствовали глава городского округа Жуковский Андроник Пак, первый заместитель главы Алла Дунаевич, заместитель главы Ольга Алферова, члены местного отделения союза женщин России и жители города.

Андроник Пак подчеркнул, что поздравлять матерей и проводить в их честь мероприятия важно не только в праздничные дни, но и как можно чаще.

Выставка будет работать до 22 декабря. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.