В Жуковском определили лучших юмористов на Открытом кубке КВН

В Жуковском 27 ноября состоялся двенадцатый по счету Открытый кубок КВН главы города. Мероприятие собрало команды из Москвы и Московской области, в числе которых были коллективы, выступающие в Высшей, Премьер- и Юниор-лигах Международного союза КВН, сообщили в пресс-службе округа.

Состязание прошло в два этапа: малый блок для школьных команд и большой блок для взрослых коллективов. Отдельным конкурсом стала разминка, которая не шла в общий зачет.

В малом блоке за звание лучших боролись пять команд: «Ярче солнца» (Москва), «Рано повзрослели» (Москва), «Баклажан» (Раменское), «Кроксы» (Красногорск) и «Футурина» (Жуковский). По итогам выступлений второе место заняла местная команда «Футурина», а первое — московский коллектив «Рано повзрослели». Высшую награду, Гран-при малого блока, завоевали красногорские «Кроксы».

В большом блоке соревновались пять взрослых команд: «С привкусом» (Москва), «Иронька» (Москва), «Творческое объединение 14/35» (Московская область), «Москвичи» (Москва) и «Кыргызы» (Москва). Второе место заняла команда «Кыргызы», первое — команды «Иронька». Абсолютным победителем и обладателем Гран-при большого блока было признано «Творческое объединение 14/35» из Московской области. Кубок Этой команде вручил глава Жуковского Андроник Пак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«„Умный ДК“ — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.