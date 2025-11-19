В Жуковском объявили результаты Московской областной выставки-конкурса «Жуковское притяжение-2025»

В этом году конкурс проводился в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ребята вдохновлялись историческими событиями и подвигами защитников Родины.

Участниками стали дети от 9 до 18 лет из 70 художественных школ и художественных отделений ДШИ из 31 городского округа Подмосковья. Всего на выставку-конкурс «Жуковское притяжение» поступило 429 заявок.

Выставка «Герои Родины. Память и гордость» проходила во Дворце культуры с 25 октября по 16 ноября. Там же были названы победители и призеры в 10 номинациях по 4 возрастным категориям.

В число лауреатов конкурса в разных номинациях вошли 13 учащихся художественного отделения Жуковской детской школы искусств № 1.

Впервые выставка-конкурс детского рисунка была организована и проведена в 2017 году. В 2022 году она получила статус областной, и проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации городского округа Жуковский, а организаторами выступают МБУДО «Жуковская детская школа искусств № 1» И МУК «Дворец культуры г. о. Жуковский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.