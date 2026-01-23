В Жуковском 26 января пройдет концерт для юных музыкантов

Традиционный концерт-посвящение для первоклассников отделов народных инструментов и оркестрового отдела детской школы искусств №1 состоится 26 января в Жуковском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт под названием «Музыкальный дебют» пройдет 26 января в 18:30 в концертном зале жуковской детской школы искусств №1. На сцену выйдут первоклассники отделов народных инструментов и оркестрового отдела, чтобы впервые представить свои музыкальные достижения.

Для участников подготовили веселые конкурсы и сюрпризы, чтобы сделать этот вечер особенно запоминающимся. Организаторы отмечают, что мероприятие стало традиционным для школы искусств.

В ноябре 2025 года аналогичный концерт-посвящение прошел для первоклассников фортепианного и хорового отделений, где ребятам вручили свидетельства о посвящении в юные музыканты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.