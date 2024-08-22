В Зарайском парке пройдет конкурс рисунков на асфальте

Это отличная возможность для детей и взрослых проявить свои творческие способности, попробовать себя в роли художника и создать настоящие шедевры прямо на асфальте!



В этом году организаторы сделали акцент на яркие цвета и позитивные эмоции, которые приносит лето. Участники смогут свободно выражать свои идеи и фантазии на асфальте, создавая уникальные произведения искусства.



Не упустите шанс увидеть, как ваши дети и друзья раскроют свои таланты в дружеской атмосфере парка!



«Каждый участник получит необходимый материал. Мы призываем вас приносить свои идеи, вдохновляться окружающей природой и делиться радостью с другими. В нашем конкурсе могут участвовать как индивидуальные художники, так и целые семьи, готовые создавать вместе», — рассказывают организаторы конкурса.



Приходите, участвуйте и наслаждайтесь атмосферой творчества и веселья. Мы ждём вас на конкурсе, где каждое произведение станет частью яркой летней карнавальной феерии в Зарайском парке!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.





