В Зарайске стартовал фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0»

В минувшую субботу состоялось торжественное открытие городского фестиваля современного искусства «Перезагрузка. 2.0». Две основные площадки фестиваля уже работают с 18 ноября. За первые 6 дней работы выставки и мероприятия фестиваля посетило более 2 тысяч гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Среди локаций, которые открыты с 18 ноября, арт-пространство «ЦЕХЪ» на Красноармейской улице, где развернута площадка для интерактивных инсталляций, выставочных проектов и культурно-просветительских программ. По замыслу организаторов, «ЦЕХЪ» должен стать символом перезагрузки Зарайска — после обновления здание бывшего торгового центра должно трансформироваться в современное арт-пространство.

Также в рамках фестиваля, в доме писателя, революционера-народника, поэта и журналиста, Григория Мачтета, развернута выставка ASKERI GALLERY, где представлены произведения более 20-ти художников, в числе которых один из самых известных сегодня современных авторов Юрий Купер.

«Мне очень понравился Зарайск. Я рад участвовать в этом важном событии и быть здесь с вами на открытии фестиваля. Хочу сказать несколько приятных слов о городе. Пока я проезжал по улицам Зарайска, у меня возникло желание вернуться, потому что здесь очень много аутентичных зданий. Я люблю старинные поверхности, похожие на фрески. Здесь как в музее или антикварной лавке — хочется рассматривать каждую деталь, каждый домик. Важно сохранить эту красоту для будущих поколений», — сказал Купер.

Всего в фестивале принимают участие более 50-ти художников, которые привезли в Зарайск свыше 250 своих работ. Среди авторов как ведущие мастера, получившие международное признание, так и молодые, подающие надежды художники.

На официальное открытие фестиваля «Перезагрузка. 2.0» приехали звезды театра и кино, блогеры, журналисты. В их числе Мария Голубкина, Алена Чехова, Анна Ещенко, Анастасия Макеева, Дарья Михалкова, певица Саша и другие.

В день официального открытия в арт-пространстве «ЦЕХЪ» состоялись два мастер-класса художников Алексея Головина и Маши Руденко. Алексей продемонстрировал участникам полный цикл создания работ, рассказал о себе и своем творческом пути, ответил на вопросы зрителей, а также дал им возможность принять участие в творческой практике. Маша Руденко рассказала участникам своего мастер-класса о сути техники коллажа, затем каждый из присутствующих смог создать абстрактную картину по выбранной пейзажной фотографии.

«Художники из маленьких городов часто уезжают в большие, но возвращаются, чтобы делиться своим опытом. Фестиваль, который организован большой командой, — это значительный вклад в культуру Зарайска и всей нашей страны. Мы можем гордиться тем, что являемся частью богатого культурного наследия России. Сейчас пришло время открывать двери новым талантам и предоставлять им возможность получать опыт. Это позволит развиваться, передавать свои знания и создавать новые произведения искусства, обогащая нашу культуру», — сказала Руденко.

В арт-пространстве «ЦЕХЪ» также открылась выставка работ локальных художников, объединения «Московиты», ASKERI GALLERY и ART ONLINE24, прошли музыкальные и танцевальные перформансы, уникальное представление на тему города от Макса Гошко-Данькова. Перед гостями выступили ансамбль «Гудьба» и заслуженный артист России Борис Андрианов.

В доме Мачтета под пение перформера Виктории Чигрецкой прошел мастер-класс по скульптуре от художественной школы имени Анны Голубкиной, а в новогодней гостиной посетителей встречал артист Андрей Фейгин, который угощал их кашей по-зарайски и рассказывал городские легенды.

На территории зарайского кремля и в соборе Усекновения Главы Иоанна Предтечи гостей встречал настоятель храма отец Петр и хор прихожан. После молебна желающие вместе со звонарем поднялись на колокольню и звонили в колокола. Директор музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев провел экскурсию по музею кремля и показал знаменитого зарайского бизона времен палеолита, вырезанного из кости мамонта.

Гости приняли участие в спектакле-променаде от МИРА центра.

Кульминацией дня стала лекция от куратора выставочных проектов фестиваля «Перезагрузка. 2.0» Полины Аскери «Как полюбить современное искусство».

Фестиваль продлится до 12 января.

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