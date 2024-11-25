В Зарайске прошло тематическое мероприятие, посвященное Дню матери

В этот прекрасный день сказочные герои в ярких костюмах встречали мам, чтобы поздравить их с праздником и вручить красочные открытки. Для детей и их родителей была подготовлена зажигательная анимационная программа с флешмобами. Каждый мог сделать подарок своими руками на мастер-классе по изготовлению поздравительных открыток.

Самые активные посетители парка собрались на площади для показательной тренировки по фитнес-направлению Zumba. А самоварная станция с горячим чаем и угощениями ждала всех желающих. Гости также могли посетить лекцию о жизни и творчестве Анны Голубкиной.

Завершающим аккордом праздника стала концертная программа с участием творческих коллективов и солистов городского округа Зарайск.

«Дорогие мамы, спасибо вам за вашу любовь, заботу и поддержку! С праздником!» — отметили организаторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.