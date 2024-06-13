В Зарайске прошел концерт «О России поем», посвященный Дню России

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12 июня отмечался главный праздник страны — День России. В Зарайске во Дворце культуры прошло праздничное мероприятие «О России поем». Об этом сообщает администрация округа.

Открыли концерт поздравительными речами заместитель главы администрации Раиса Гулькина и председатель совета депутатов Елена Белкина.

Творческие коллективы городского округа Зарайск исполнили прекрасные номера, в которых чувствовалась гордость за нашу страну, ее сложную, но славную историю. Они воспевали величие российского народа.

Праздничное мероприятие напомнило о том, как важно чтить прошлое нашей страны, гордиться настоящим и создавать счастливое будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.