В Зарайске пройдет показ спектакля «Материнское поле» 12 сентября

Режиссером постановки выступил Илья Архипов, а балетмейстерами — руководители подмосковного хореографического коллектива «Солнышко» Татьяна Сбитнева и Алена Крючкова.

Показы спектакля пройдут 12 сентября в 15:00 и 19:00 по адресу: Московская область, г. Зарайск, Площадь Бахрушиных, 1А, МБУ «Дворец культуры имени В. Н. Леонова».

Зрители увидят постановку о Великой Отечественной войне, которая изменила судьбы миллионов людей. Главная героиня — вдова, потерявшая на войне мужа и мать троих сыновей. Она выходит в поле и рассказывает свою трагическую историю о любви, материнстве, невероятных утратах и гордости за сыновей, которые с честью выполнили свой воинский долг перед Родиной.

Все подробности о спектакле можно узнать по ссылке.

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