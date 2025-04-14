В Зарайске открылась выставка в память о Федоре Константинове

В выставочном зале детской школы искусств имени А. С. Голубкиной в Зарайске состоялось торжественное открытие традиционной региональной выставки изобразительного искусства, посвященной памяти народного художника СССР Федора Денисовича Константинова. Мероприятие собрало множество почитателей искусства, которые пришли отдать дань уважения выдающемуся мастеру, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка под названием «Симфония души» объединяет музыку и живопись, подчеркивая их взаимосвязь и значимость в культуре. Эти виды искусства служат важными средствами для взаимопонимания людей, пробуждают чувства и эмоции, рассказывают истории и выражают человеческий опыт.

В рамках открытия состоялись выступления преподавателей музыкального отделения школы: Марясовой Л.В., Матюкина В.Н., Михеевой Д. В. и учащейся Виктории Е., которая занимается под руководством преподавателя Кадырматовой И. М. Их музыкальные номера добавили особую атмосферу к мероприятию и сделали его незабываемым.

Выставка «Симфония души» станет отличной возможностью для жителей и гостей Зарайска насладиться искусством и погрузиться в мир творчества. Желающие посетить выставку могут записаться, позвонив по телефону 8 (496) 662-56-34.

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