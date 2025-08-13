В Загорянском пройдет фестиваль поэзии
XIV фестиваль поэзии и песни «Поэзия Анатолия Ветрова собирает друзей» пройдет в Загорянском 17 августа, передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
На нем под открытым небом прозвучат стихи и песни известных и молодых бардов, поэтов и композиторов в исполнении авторов и артистов.
Мероприятие состоится на территории ДСК «Пятилетка». Начало в 17:00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.