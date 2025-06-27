В выставочном зале усадьбы Фряново можно послушать, как «звучат» картины

В культурной жизни городского округа Щелково состоялось знаменательное событие — открытие обновленного выставочного зала в отделе историко-художественного музея «Усадьба Фряново». После завершения реставрационных работ пространство музея предстало перед посетителями в новом формате, администрации муниципалитета.

Первая выставка в обновлённом зале — экспозиция «Воздух. Вода. Свет», представленная акварельными работами из фондов Щёлковского музея. Посетители могут насладиться изяществом акварельной техники и мастерством художников, представленных в экспозиции.

Некоторые работы сопровождаются QR-кодами, отсканировав которые посетители смогут погрузиться в атмосферу картин благодаря специальным аудиозаписям. Это уникальная возможность расширить свои впечатления и глубже прочувствовать каждое произведение искусства.

«Все это стало возможным благодаря Главе городского округа Андрею Алексеевичу Булгакову, его вниманию к вопросам культуры и искусства, поддержке творческих инициатив и личному участию в развитии культурной сферы», — отметили в Комитете по культуре и туризму.

Экспозиция «Воздух. Вода. Свет» — это прекрасная возможность увидеть шедевры акварельной живописи в новом пространстве усадьбы Фряново и оценить результаты проведенной реставрации.

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