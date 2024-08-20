В Воскресенске завершил сезон музыкальный проект «От классики до джаза»

В парке усадьбы Кривякино прошел заключительный концерт музыкального проекта «От классики до джаза» МУ «Концертно-выставочный зал», сообщили в администрации городского округа Воскресенск.

Этим летом проект подарил воскресенцам шесть самобытных концертов, представленных талантливыми музыкантами и вокалистами.

Финальный аккорд исполнил эстрадно — джазовый оркестр «СМ-BAND» Ступинской филармонии. Этот выдающийся коллектив — лауреат джазовых фестивалей и конкурсов областного и российского масштабов. В его репертуаре — музыка самых разнообразных жанров и стилей: от классического джаза до кавер-версий хитов рок- и поп-музыки.

Прекрасный вечер в парке был ярким и зажигательным благодаря исполнительскому мастерству артистов. Зрители одаривали музыкантов аплодисментами, подпевали и танцевали в такт знакомым мелодиям.

Проект реализуется в Воскресенске более десяти лет. За это время воскресенцы и гости округа познакомились с музыкальными жанрами различных эпох и талантливыми артистами.

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