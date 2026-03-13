В Воскресенске выбрали победителей конкурса «Живая классика»

сегодня в 16:41

Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел 11 марта в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске. В нем приняли участие школьники округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс организовали совместно с управлением образования администрации городского округа Воскресенск. Участников приветствовала заведующая отделом краеведения Елена Юрова. Она пригласила ребят попробовать силы в конкурсе начинающих поэтов «И просыпается поэзия во мне» и пожелала чтецам удачи.

Школьники из образовательных учреждений округа декламировали отрывки из любимых художественных произведений. Участники продемонстрировали жюри широкий читательский кругозор и знание русской и зарубежной литературы. Конкурс позволил выявить и поддержать талантливых детей.

Победителями муниципального этапа стали Мария Саунина (6 класс) и Дарья Карташева (7 класс) из лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В., а также Ольга Титова (9 класс) из школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.