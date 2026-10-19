В Воскресенске провели праздник «Кряква Кривякинская»

Праздник «Кряква Кривякинская» прошел 17 октября в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Гости участвовали в играх и мастер-классах, смотрели концерт и театральную постановку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино 17 октября состоялось мероприятие «Кряква Кривякинская». Центр развития культуры Дворца культуры «Юбилейный» подготовил для гостей игровую программу. Юные посетители участвовали в интерактивной викторине «Кто сказал Кря?».

Для гостей организовали мастер-классы по изобразительному искусству, программированию и английскому языку. Посетители также увидели выставку детских рисунков «Кривякинские сезоны» и приобрели сувениры на ярмарке «Утиная мелодия».

В программу вошли концерт творческих коллективов, флешмоб и театрализованная постановка «Гадкий утенок» от Школы актерского мастерства им. Н. В. Полякова.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.