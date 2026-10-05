В Воскресенске провели этап проекта «Театральный поединок»

Творческие коллективы из восьми городов 4 октября выступили в Доме культуры «Гармония» в Воскресенске на этапе Московского областного проекта «Театральный поединок», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этапе участвовали коллективы из Люберец, Химок, Подольска, Орехово-Зуева, Ступино, Жуковского и Ивантеевки, а также театральная студия «Верю» из Белоозерского.

Артисты продемонстрировали мастерство импровизации: за считанные минуты придумывали идеи и создавали сценки. Каждый коллектив представил свой стиль, сочетая юмор и трогательные сюжеты.

Зрители также участвовали в игре: придумывали вопросы для команд, предлагали неожиданные места действия и героев, поддерживали выступления аплодисментами.

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