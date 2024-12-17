В ДШИ № 3 состоялся Воскресенский открытый фестиваль-конкурс семейного музицирования Music Family — 2024. В этот раз он был посвящен Году семьи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На празднике музыки и семейного творчества выступили 16 семейных ансамблей из Воскресенска, Коломны, Москвы. На конкурс были представлены театральные миниатюры, вокальные и инструментальные ансамбли. Конкурсанты музицировали на фортепиано, синтезаторе, домре, флейте, гуслях, баяне, свирели, ксилофоне, скрипке, виолончели.

Жюри высоко оценило жанровое и инструментальное разнообразие конкурса, неподдельный интерес участников к творчеству, их эмоциональный настрой, четкое соответствие выбранного репертуара возрасту и возможностям исполнителей, высокую общую сценическую культуру конкурсантов. Обладателями гран-при стала семья Олейник из ДМШ № 2 Воскресенской детской школы искусств.

Фестиваль Music Family — это не просто конкурс, это праздник семьи, музыки и любви. Организаторы уверены, что он будет продолжать объединять семьи и вдохновлять их на совместные выступления.

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