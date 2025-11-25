В Воскресенске прошел межрегиональный фестиваль-конкурс «Играй, гармонь любимая!»

В Доме культуры села Ашитково состоялся XV межрегиональный открытый фестиваль-конкурс «Играй, гармонь любимая!». Этот масштабный культурный проект уже много лет собирает талантливых гармонистов и исполнителей народной музыки из разных регионов, позволяя им продемонстрировать свое мастерство и обменяться опытом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль направлен на сохранение и развитие традиционной русской народной музыки, популяризацию игры на гармошке и знакомство широкой публики с богатым музыкальным наследием России. В программе конкурса прозвучали как классические народные произведения, так и современные обработки, что позволило представить гармонь в разном музыкальном ключе и актуализировать интерес к этому уникальному инструменту.

Начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина поздравила всех участников и организаторов фестиваля, отметив высокий уровень исполнителей и профессионализм жюри. Она пожелала дальнейших успехов, творческого вдохновения и подчеркнула, что фестиваль «Играй, гармонь любимая!» играет важную роль в сохранении национальных традиций и является ярким примером патриотического воспитания через искусство.

В конкурсе приняли участие любители гармони и баяна, народной частушки и песен из городов Москва, Санкт-Петербург, Нелидово Тверской области, городских округов Московской области Воскресенск, Раменское, Егорьевск, Люберцы, Домодедово, Коломна, Шатура, Подольск, Пушкино, пгт. Звездный городок.

В завершение события состоялось награждение лучших исполнителей, а конкурсная программа подарила гостям незабываемые впечатления и чувство единения через музыку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.