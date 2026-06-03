В Воскресенске прошел концерт ко Дню Святой Троицы

Праздничный концерт «Под сенью дивных алтарей» состоялся 31 мая на территории Иерусалимского храма в Воскресенске. Мероприятие ежегодно организует управление культуры администрации округа совместно с Воскресенским благочинием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С праздником Святой Троицы гостей поздравили благочинный 1-го Воскресенского церковного округа протоиерей Кирилл Седов, председатель совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко и первый заместитель главы округа Елена Овсянкина.

В концертной программе выступили учащиеся и преподаватели Воскресенской школы искусств, а также творческие коллективы МУ «Концертно-выставочный зал» и ДК «Химик». Зрителям представили разноплановые номера.

На территории храма прозвучали произведения духовной, классической и народной музыки. Организаторы подчеркнули, что программа была посвящена вечным ценностям, красоте и надежде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.