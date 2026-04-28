В Воскресенске прошел гала-концерт фестиваля «Воскресенские вензеля»

Фото - © Администрация г. о. Воскресенск

сегодня в 18:18

Гала-концерт победителей областного фестиваля-конкурса народного танца «Воскресенские вензеля» прошел 26 апреля в Воскресенске. В этом году на сцене выступили около 400 юных артистов из 25 ансамблей, представляющих 15 округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль традиционно объединяет лучшие творческие коллективы региона. В конкурсе принимают участие самые яркие и талантливые ансамбли народного танца из городских и муниципальных округов Московской области.

Обладателем гран-при стал народный коллектив «Ансамбль народного танца «Сувенир» ДК «Химик». Руководитель коллектива Мария Александровна Тышецкая, заслуженный работник культуры Российской Федерации, получила приз имени А. В. Уманова как лучший балетмейстер.

«Победа в „Воскресенских вензелях“ — это высокое признание мастерства и достойная награда за труд. От всей души поздравляю победителей, участников и наставников! Желаю новых творческих побед, ярких выступлений и вдохновения», — поздравил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.