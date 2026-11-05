В Воскресенске отметили День народного единства в парке усадьбы Кривякино

Праздник «Россия. Родина. Единство» прошел 4 ноября в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Для жителей и гостей города подготовили мастер-классы, игры и концерт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили Дню народного единства. Семейная программа объединила жителей и гостей города разных возрастов. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, праздник получил особое значение для участников.

Воскресенская городская библиотека №3 МУК «ВЦБС» провела мастер-класс «Символ единства» по изготовлению поделок из природных материалов. Воскресенское отделение ассоциации ветеранов СВО организовало акцию «Письмо солдату»: участники написали письма и открытки бойцам специальной военной операции. На мастер-классе «Триколор» от ДК «Юбилейный» МУ «Центр развития культуры» гости создали брелоки-флаги.

Исторический клуб «Варяг» представил интерактивную фотозону «Единство народов» с репликами оружия и историческими костюмами. На площадке «Затейный дворЪ» посетители играли в традиционные русские игры, а на ярмарке «Кривякинские сезоны» была представлена сувенирная продукция.

Молодежный центр «Олимпиец» организовал Всероссийскую акцию «Хоровод Единства». Зрители увидели концертную программу «Россия-Матушка». Казачий сектор культурного центра «Усадьба Кривякино» провел сражение на тямбарах «Щит и меч».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.