В Воскресенске открыли сезон праздником «Весенняя перезагрузка»

Общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка» прошло 25 апреля в парках Воскресенска. Жители приняли участие во Всероссийском субботнике, экологических акциях и творческих программах, а в усадьбе Кривякино открыли фонтан «Счастье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной площадкой праздника стал парк усадьбы Кривякино. Здесь работал пункт голосования за проекты благоустройства, организованный молодежным центром «Олимпиец». Дом культуры «Цементник» совместно с предпринимателем Д. С. Яковлевым провели акцию «ПроБумагу» по сбору макулатуры, а региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» представил игру «ЭкоКорнХол», посвященную правилам сортировки отходов.

Театр ростовых кукол «Софит» показал представление «Весне дорогу!». Для гостей подготовили мастер-классы от МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» ДК д. Ратчино и городской библиотеки № 3. Кульминацией дня стало открытие фонтана «Счастье», ознаменовавшее начало теплого сезона. Глава городского округа Алексей Малкин поздравил жителей с этим событием, а артисты МУ «Культурно-досуговый центр» провели игровую программу.

Праздничные мероприятия прошли и в парке культуры и отдыха «Москворецкий». Сотрудники ЦКиД «Москворецкий» организовали развлекательные активности, а для детей подготовили программу «Цветомания» с конкурсами «Светофор», «Цветовой лабиринт», «Цветные загадки» и «Волшебный кружок». В течение дня в парках также работал бар-самовар «По чайку!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.