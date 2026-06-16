В Воскресенске 20 июня откроют проект «Конфетки-бараночки»

Музыкальный проект народного творчества «Конфетки-бараночки» стартует 20 июня в Воскресенске в рамках программы «Лето в Подмосковье». Концерт пройдет на агитплощадке по улице Ломоносова, начало в 18:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект проводится уже четырнадцатый год и знакомит зрителей с русскими народными песнями и танцами — задорными, лиричными и озорными. Его цель — поддержка и возрождение культурных ценностей, сохранение фольклорных традиций русского народа. Организаторы создают атмосферу летнего субботнего вечера, где жители и гости города могут провести время в теплой дружеской обстановке за чашкой горячего чая.

20 июня перед публикой выступит московский коллектив «Матрена Арт». В составе ансамбля — профессиональные вокалисты, танцоры и музыканты. В программе заявлены авторские произведения, кавер-версии русских народных песен, а также казачьи, цыганские и ретро-композиции.

Начало концерта — в 18:00. Забронировать столик можно по телефонам +7 (496) 444-60-07 и +7 (496) 444-62-08. При посещении необходимо иметь социальную карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.