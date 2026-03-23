В Волоколамском округе Подмосковья начали снимать сериал

Съемки многосерийного фильма «Две весны Татьяны» проходят в Волоколамском округе, один из эпизодов сняли на железнодорожной станции. Премьера мелодрамы запланирована на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Картина создается в жанре мелодрамы. В центре сюжета — начальница станции в небольшом городе. Ее жизнь меняется после неожиданного открытия, связанного с исчезновением отца. На фоне личных переживаний и испытаний героине предстоит сделать сложный выбор, а встреча со старым другом семьи дает шанс изменить судьбу.

«История строится вокруг сильного характера главной героини и ее попыток справиться с трудностями, не потеряв себя», — рассказал режиссер Станислав Назиров.

Главные роли исполняют Карина Андоленко, Дмитрий Миллер, Алексей Матошин, Виктория Романенко и Артем Федотов. Премьера сериала намечена на 2027 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский открыли в усадьбе Татищева в деревне Болдино Солнечногорска аллею правителей России.