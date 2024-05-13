В Волоколамском округе отреставрируют церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Выдано разрешение на проведение противоаварийных работ в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Шитьково Волокоамского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Церковь является объектом культурного наследия регионального значения и находится по адресу: Волоколамский округ, деревня Шитьково, дом № 40.

В рамках выданного разрешения планируется устройство фиксирующих бандажей по четверику и трем ярусам колокольни.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом во имя Пророка Божия Илии и колокольней построена на средства прихожан в 1816–1824 гг. на месте обветшавшей деревянной.

В 1900 году были проведены работы по устройству духового отопления, замене престола и жертвенника, поновлению с переборкой иконостаса, поновлению росписей интерьеров и внешней отделки храма. Также на церкви и колокольне были установлены новые кресты. В 1937 году храм был закрыт, а во время Великой Отечественной войны он оказался в зоне боевых действий. После войны в храме расположили молокозавод. К этому периоду относятся значительные изменения в облике памятника: утрата главки четверика и завершения со шпилем колокольни, устройство во всех помещениях бетонных полов, устройство новых проемов и т. п.

С 1970-х гг. храм оставался бесхозным и постепенно разрушался.

В июне 2021 года в храме прошло первое за почти 200 лет архиерейское богослужение. В сентябре того же года назначен настоятель храма. Начались регулярные богослужения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.