В Волоколамске установили границы кладбища советских воинов

Документ определяет точные границы территории памятника, расположенного на улице Ленина рядом с домом 46 в Волоколамске. Также установлен режим использования земельных участков в пределах объекта, чтобы предотвратить негативное воздействие на культурное наследие.

Решение принято для сохранения исторического облика и территориальной целостности кладбища советских воинов. Принятая мера обеспечивает правовую защиту памятника и способствует сохранению памяти о советских воинах, погибших в 1941–1944 годах во время боев за Отечество.

Утверждение границ и режима использования территории является частью системной работы по охране объектов культурного наследия в Подмосковье.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.