В Волоколамске прошел конкурс красоты «Мисс Холмогорочка»

Ежегодный конкурс «Мисс Холмогорочка» прошел в техникуме Волоколамска в 22-й раз. Традицию заложила Любовь Малахова, нынешний директор учебного заведения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этот раз в состязании участвовали шесть девушек: Анастасия Кутуева, Ева Сукиасян, Ульяна Грачева, Анна Лысюк, Василиса Крылова и Варвара Лобарева.

Они представили снятые заранее видеовизитки, в формате «вопрос — ответ» прошли тест на сообразительность, показали результаты своих увлечений. Было и вкусное соперничество: жюри попробовало печенье, приготовленное каждой из конкурсанток.

Титул «Мисс Холмогорочка-2025» и корону победительницы заслужила Анастасия Кутуева, студентка отделения «Туризм и гостеприимство».

«Настя — активный человек. Она успешно руководит нашим медиа-центром, который оперативно освещает интересную жизнь техникума. Кстати, корону победительницы конкурса мы всегда изготавливаем новую, и она остается на память, чему девочки очень рады. Все конкурсантки получили подарки», — рассказала Малахова.

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