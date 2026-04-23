В Волоколамске прошел фестиваль «Молодежная волна»

Фестиваль «Молодежная волна» прошел 22 апреля в центре культуры и творчества «Родники» в Волоколамске. Участники представили более 30 творческих номеров в разных жанрах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодный фестиваль объединил десятки талантливых молодых людей округа. Гостей и участников поприветствовала заместитель главы Волоколамского муниципального округа Елена Эренстовна Филатова. Она подчеркнула значимость подобных встреч для развития творческого потенциала молодежи и поддержки начинающих артистов.

В программу вошло более 30 номеров. Зрители увидели хореографические постановки, вокальные выступления и поэтические чтения. В фойе центра работала выставка картин, созданных участниками фестиваля.

На сцене выступили как опытные артисты, так и новички. Фестиваль объединил разные направления творчества и стал площадкой для обмена идеями и вдохновения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.