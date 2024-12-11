В Вологодской области пройдет фестиваль ледяных скульптур

Тематика мероприятия будет посвящена 80-летию Великой Победы. Управление культуры уже принимает заявки на участие от команд. Для мастеров из других городов будут организованы места для проживания. Все участники фестиваля получат бесплатное питание.

Ледяные скульптуры украсят площадь у Дворца металлургов, поделился мэр города Вадим Германов в социальных сетях. Зрители смогут насладиться завораживающей красотой льда в новогоднем оформлении площади.

«Надеемся, что ледяных дел мастера смогут превзойти шедевры, которые были сделаны к 75-летию Победы и простояли буквально пару дней. Тогда их разрушили хулиганы, позже названые „ледяными вандалами“», — отмечается в сообщении.