В Видном открыли модельную детскую библиотеку после ремонта

Центральная детская библиотека в Видном Ленинского городского округа 6 ноября открылась после модернизации по национальному проекту «Семья». Она получила новое оборудование и более 1,2 тыс. книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В модельной библиотеке заново организовали пространство и выделили функциональные зоны. Новая мебель позволяет менять обстановку под разные мероприятия.

Для посетителей приобрели моноблоки, МФУ, профессиональные 3D-принтеры, большую интерактивную панель и мультистудию. В ней детей будут учить писать сценарии, придумывать героев, осваивать покадровую съемку и монтаж. Логопедическое «умное» зеркало позволит проводить занятия по профилактике речевых нарушений, развитию артикуляции и фонематического слуха.

Книжный фонд пополнили более чем на 1,2 тыс. изданий. Основную часть закупки составила актуальная художественная и научно-популярная литература отечественных и зарубежных авторов.

Для маломобильных посетителей и людей с ограниченными возможностями здоровья установили пандусы, оборудовали специализированные туалеты. Навигацию дополнили тактильными табличками со шрифтом Брайля.

Обновленная библиотека станет местом семейного досуга для детей и взрослых округа. Ребята смогут создавать 3D-модели и мультфильмы, осваивать новые технологии, воплощать свои идеи и учиться работать в команде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.