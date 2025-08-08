В усадьбе Кусково откроется экспозиция, посвященная графу Сергею Шереметеву

Директор Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» Сергей Авдонин рассказал, что после завершения реставрационных работ в Швейцарском домике усадьбы Кусково планируется открытие экспозиции, посвященной жизни и деятельности графа Сергея Шереметева, последнего владельца этой усадьбы, сообщает «Царьград» .

Швейцарский домик представляет собой павильон, созданный в 1870-х годах по проекту архитектора Николая Бенуа. По словам Авдонина, организация экспозиции в этом павильоне, который прежде использовался в качестве административного здания, станет действительно важным событием.

Авдонин напомнил, что Кусково, летняя резиденция графов Шереметевых, после революции 1917 года стала музеем, открытым для всех желающих. Каждый может познакомиться с архитектурно-парковым комплексом и уникальными коллекциями, собранными в музее.

«Естественно, и на архитектурные сооружения, и на их внутреннее убранство влияет время, и наша постоянная задача — сохранять и, при необходимости, реставрировать наследие, которое сохранилось до наших дней», — добавил директор.

Начиная с 2010-х годов, благодаря поддержке городских властей в усадьбе проводились масштабные реставрационные работы. В период с 2012 по 2014 год были укреплены конструкции фундаментов павильона Эрмитаж и Большой Каменной оранжереи, а также обновлены инженерные системы. Кроме того, была проведена реставрация внешней части деревянного дворца, в рамках которой восстановили белокаменное крыльцо, архитектурный декор и кровлю.

В 2019 году завершилась трехлетняя реставрация павильона Грот, в ходе которой удалось восстановить сложное ракушечное убранство интерьеров, состоящее из 24 видов тропических раковин. Помимо этого, была обновлена парковая скульптура, которая, проведя три столетия под открытым небом, изменила цвет и покрылась трещинами. Сегодня же посетители могут увидеть скульптуру в ее первоначальном виде, подчеркнул Авдонин.

Директор также сообщил, что в 2020 году были завершены реставрационные работы в регулярном парке, одном из немногих сохранившихся в Москве, и на фасадах некоторых павильонов усадебного ансамбля.