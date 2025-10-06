сегодня в 16:00

В усадьбе Гребнево состоялся бесплатный концерт Жени Моисеева и группы «Nevskie»

4 октября в городском округе Щелково на территории усадьбы Гребнево состоялся потрясающий концерт Жени Моисеева и группы «Nevskie», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вход на мероприятие был свободным для всех желающих.

Уже 12 лет Евгений является лидером-вокалистом и фронт-меном легендарного караоке-бара «Невские мелодии». В этом заведении Евгений поет со звездами отечественной музыки — таким как Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Алексей Чумаков, группа «Фрукты», Людмила Соколова и многими другими.

В его репертуаре — оперные арии и мировые хиты, народные песни и патриотические произведения, а также авторские композиции, написанные специально для него.

А впереди — еще больше музыки. В усадьбе Гребнево 12-го и 26-го октября пройдут концерты Андрея Ковалева — в 19:00 и 16:00. Вход на все мероприятия свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.